Auf spektakulärer Bühne die letzten Tage im Leben von Jesus Christus erzählen, inszenieren und mit bekannten Popsongs in die heutige Zeit transportieren. Genau darum geht es in „Die Passion“.

In den Niederlanden gehört „Die Passion“ schon seit über 13 Jahren zu den erfolgreichsten Live-TV-Events zu Ostern. Bei uns in Deutschland zog das damals in Essen stattfindende Spektakel 2022 gleich beim ersten Mal über drei Millionen TV-Zuschauer in seinen Bann. Und auch in den sozialen Medien war die außergewöhnliche Inszenierung der Ostergeschichte Thema Nummer eins. Jetzt, zwei Jahre später, ist es endlich wieder so weit – mit einem überraschenden Cast. Unter anderem übernimmt dabei der deutsche Schauspieler, Autor und Umweltaktivist Hannes Jaenicke (63) die Rolle des Erzählers. Über weitere Details halten wir euch an dieser Stelle natürlich auf dem Laufenden.