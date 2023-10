Ob die Kräuter-Badekissen auch den Praxis-Test bestehen, wollen wir von der Kölner Heilpraktikerin und Osteopathin Jana El Ayachi wissen. In ihrer auf Frauenheilkunde spezialisierten Praxis in Köln-Sülz bietet sie Kräutersprechstunden an. „Super gut“, findet die Expertin die enthaltenen Kräuter und Öle aus Thymian, Minze und Eukalyptus. Diese seien höchst potente Heilpflanzen mit einem hohen Anteil an ätherischen Ölen. Thymian sei besonders bei Husten gut. Das Meersalz wiederum verbinde die Öle mit dem Badewasser, die würden ansonsten an der Oberfläche schwimmen.