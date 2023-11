Ein aufregendes Weihnachtsgeschenk für die Partnerin ist eine Reise oder ein Abenteuerpaket mit Aktivitäten, die sie schon immer ausprobieren wollte. Zum Beispiel ist eine entspannende Reise ans Meer in Kroatien eine schöne Idee. Dort ist es zur Winterzeit nicht so voll und es lässt sich trotzdem etwas Meeresluft schnuppern.

Der Reiseanbieter Just Away* bietet genau dafür einen Deal an. Für zwei, drei, vier oder sieben Nächte kann im Fünf-Sterne-Hotel „Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa“ übernachtet werden. Mit inbegriffen sind das Frühstück, die Nutzung des 3.000 Quadratmeter großen Wellnessbereichs und die Teilnahme am hoteleigenen Aktivprogramm. Preislich startet das Angebot bei 169 Euro pro Person.