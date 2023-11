Die Ärzte treten als Headliner bei Rock am Ring und Rock im Park auf

Im Line-Up zu finden sind zudem Kraftklub, der deutsche Hip-Hop-Künstler Trettmann sowie Danger Dan von der Antilopen Gang. Auch US-Schauspieler Keanu Reeves ist dabei, der mit seiner Band Dogstar auf der Bühne stehen wird.

Die beiden parallel laufenden Schwesterfestivals haben jeweils zeitversetzt eine weitgehend identische Besetzung der musikalischen Acts. Das 1985 gegründete Festival Rock am Ring zählt zu den ältesten seiner Art in Deutschland. Seit 1997 ist Rock im Park nach Vorläufern in Wien und München als Erfolgsgarant in Nürnberg etabliert.

Rock im Park und Rock am Ring zählen seit Jahren zu den wichtigsten Musikfestivals des Landes. Im vergangenen Jahr waren zusammen mehr als 150.000 Menschen zu den beiden Festivals mit rund 72 Auftritten nach Nürnberg und zum Nürburgring gekommen.