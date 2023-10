Bitter: Hass-Kommentare in den sozialen Netzwerken sind für viele Tennis-Profis keine Ausnahme. Bei den French Open hatte der französische Verband in diesem Jahr eine Initiative gestartet, um Spielerinnen und Spieler mit technischer Hilfe vor Beleidigungen in den sozialen Medien zu schützen. Sie sollte es den Profis ermöglichen ihre Inhalte auf Instagram, Twitter & Co. moderieren zu lassen.

Doch noch gibt es keine Technik, die Hass aus der Welt schaffen kann. (dpa, instagram)