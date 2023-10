Deutscher NFL-Star Amon-Ra St. Brown ist wieder fit

Der Deutsch-Amerikaner hat wegen der Bauchmuskel-Verletzung die komplette Trainingswoche mit dem Team verpasst. Ein Einsatz am Wochenende gegen die Tampa Bay Buccaneers war bis dato mehr als fraglich.

Jetzt gibt der Deutsche Entwarnung! St. Brown in einem Interview: „Mir geht es wieder gut! Ich will am Sonntag unbedingt wieder spielen.“



Die Lions gewannen vergangene Woche ihr Heimspiel gegen die noch sieglosen Carolina Panthers nach einer offensiv sehr starken Leistung 42:24, ohne ihren deutschen Passempfänger.

St. Brown zum Sieg gegen die Panthers: „Wir können dieses Jahr sehr weit kommen, ich habe letzte Woche nicht gespielt und die haben immernoch 42 Punkte gemacht.“ Der 23-Jährige scherzt: „Vielleicht brauchen sie mich ja garnicht! Wir haben ein tolles Team und stehen noch ganz am Anfang der Saison.“