Deutsche Promi-Kids im Rampenlicht: Wie gehen sie mit dem Ruhm um?

Am Donnerstagabend (26. Oktober) steht bei der Eröffnung der „Fanta Haunted House Mansion“ in Berlin zur Abwechslung mal der Promi-Nachwuchs im Fokus. „An sich bin ich nur hier, weil ich ihr Sohn bin“, gibt Tina Rulands Spross Jahvis Rahmoune (18) gegenüber RTL zu. Dennoch ruht er sich nicht im Schatten seiner berühmten Mutter aus. Er wolle als „freundlicher und höflicher junger Mann“ wahrgenommen werden.

Dem kann sich Janine Kunzes Schützling Lili-Mari Budach (20) nur anschließen. Uns erklärt sie: „Das Wichtigste wäre mir persönlich, dass man mich vielleicht irgendwann auch als eine Person sieht, die versucht anderen Menschen irgendwie (...) eine Stimme zu bieten, um gutes in der Welt zu tun.“ Und das völlig unabhängig von den Eltern. „Jeder ist ja sein eigener Mensch und im Endeffekt muss man einfach das für sich erkennen“, fügt sie hinzu.

Auch Nele Ludowig (19), die Tochter von RTL-Moderatorin Frauke Ludowig, zieht es immer mehr auf die roten Teppiche – seit ihrem Umzug nach Amsterdam verstärkt im Alleingang. Aber: „Mir ist es immer am liebsten mit Mama, weil ich dann immer noch so ne’ sichere Person an meiner Seite hab.“

Am Ende muss wohl jeder Promi-Spross seinen eigenen Weg finden, mit dem Trubel umzugehen. Die kompletten Interviews gibt es oben im Video zu sehen.