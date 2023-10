Der Chefarzt wird 60 Jahre alt

Am heutigen 27. Oktober wird Farin Urlaub 60 Jahre alt - und mit größter Wahrscheinlichkeit verbringt er auch diesen Geburtstag im Urlaub. Immerhin absolvierte er noch bis vor wenigen Tagen mit seiner Band Die Ärzte die passend zum Lebensabschnitt benannte "Herbst Des Lebens"-Tour, die ihm in den mittlerweile nicht mehr ganz so jungen Knochen stecken dürfte. Womit sich der 1963 als Jan Vetter in West-Berlin geborene Musiker wieder einmal eine längere Auszeit von seinem Rockstar-Leben verdient hat.

Fans des Berliner Musikers wissen, dass bei diesem Mann der Name Programm ist. Bereits im Jahr 1982, als er sich kurz nach der Gründung der Ärzte einen Künstlernamen ausdenken musste, war es sein liebstes Hobby, in den Urlaub zu fahren. Folgerichtig verfiel er mit Farin Urlaub auf eine zusammengezogene Form von "Fahr in Urlaub". Der überraschend langlebige Erfolg der Funkpunk-Band sollte es ihm im Weiteren tatsächlich erlauben, einen großen Teil seines Lebens im Urlaub bzw. auf Reisen zu verbringen. Je nach Quelle hat Urlaub mittlerweile zwischen 100 und 150 Länder bereist, dabei hat es ihm vor allem der afrikanische Kontinent angetan.

In dem Spotify-Podcast "Reisen, Reisen" verriet er den Moderatoren im Jahr 2020, dass die Erweckung seiner Leidenschaft für das Reisen und für die Musik zeitgleich erfolgte. Dort berichtete er von einer Jugendreise nach Schweden, auf die ihn seine Eltern im Alter von neun Jahren schickten, um ihn "endlich mal loszuwerden". Über seine Rückkehr von dieser dreiwöchigen Reise sagte er: "Ich hatte keine Stimme mehr, weil ich im Prinzip drei Wochen durchgesungen habe. Es gab so ein Liederbuch, was ich nach vier Stunden auswendig konnte. Und dann haben wir jeden Abend am Lagerfeuer gesessen und gesungen und ich wusste, das ist mein Leben. Reisen und Singen, das ist es jetzt."

Zu seinem Glück kann er nicht nur in seiner Freizeit, sondern auch in seinem Beruf als Sänger der "Besten Band der Welt" diese beiden Leidenschaften seit mittlerweile 41 Jahren nahtlos zusammenbringen. In dieser Zeit hat er mit den Ärzten 24 Tourneen bestritten, hinzu kommen weitere seines seit 2002 bestehenden Solo-Projektes Farin Urlaub Racing Team. Die Tour zum vierzigsten Bandjubiläum im Jahr 2022 hatte dabei den kleinsten Radius und führte die Berliner Ärzteschaft durch insgesamt zwölf verschiedene Clubs und Konzertarenen der Hauptstadt.

Seine ausgiebigen Reiseaktivitäten brachten mit der Zeit eine weitere Leidenschaft hervor, der er mittlerweile auf professionellem Niveau nachgeht. Seit einigen Jahren veröffentlicht Urlaub die auf seinen Reisen entstehenden Fotografien in opulenten Bildbänden, von denen bisher vier erschienen. 2006 bereiste er in einem umgebauten Geländewagen ein halbes Jahr Indien und Bhutan und publizierte seine Impressionen 2007 in dem Bildband "Indien & Bhutan. Unterwegs 1". 2011 folgte ein Fotobuch über Australien und Osttimor, 2015 erschienen die beiden Bände "Unterwegs 3" und "Unterwegs 4" mit Fotos seiner Afrikareisen.

Dem Sender n-tv berichtete Urlaub, dass er für diese Arbeiten sogar anerkennende Worte des von ihm verehrten deutschen Star-Fotografen Jim Rakete (72) einheimste, der sie mit den Worten "Was der Farin da den Landschaften abtrotzt, ist schon nicht so schlecht" kommentierte. Sämtliche Einnahmen aus diesen Fotobänden spendete der Ärzte-Sänger, unter anderem an die Organisation "Ärzte ohne Grenzen". "Die Reisen waren Belohnung genug", so Farin Urlaub. "Und ich bin Rockstar und kann es mir leisten. Außerdem möchte ich nicht, dass jemand den Eindruck bekommt, ich würde mich an Leuten bereichern, die ärmer sind als ich. In den Büchern sind ja auch jede Menge Porträtaufnahmen."

Es ist anzunehmen, dass der Arzt ohne Grenzen seinem unermüdlichen Fernweh noch für eine lange Zeit nachgehen kann. Für einen Rockmusiker führt er nämlich ein erstaunlich gesundes Leben. Er ist militanter Nichtraucher, nimmt keine Drogen, ernährt sich vegetarisch und gilt als bekanntester Alkohol-Abstinenzler der deutschen Musikszene. Selbst auf seinen Reisen geht er ungesundem Qualm konsequent aus dem Weg. Dazu erklärte er einst dem Magazin "Falter": "Ich fahre ja am liebsten dorthin, wo gar keine Menschen sind, und dann wird da eben auch meist nicht geraucht. Höchstens mal, wenn da ein Waldbrand ist, aber dann hau ich auch eher ab."

Möge der beste Sänger der Welt noch oft abhauen dürfen - um danach mit neuen Ideen und Songs im Kopf immer wiederzukehren.

