Danni Büchners Tochter Jada Karabas: Schadet Trash-TV ihrer Juristen-Karriere?

So ganz neu ist die Reality-TV-Welt für Jada nicht. Seit sie elf Jahre alt ist, ist sie mit Mama Danni Büchner und ihrem damaligen Mann Jens in der Auswanderer-Show „Goodbye Deutschland“ zu sehen. Nun war Jada aber das erste Mal nur mit ihrer Schwester Joelina in einem Format.

„Die Reise war ein wahres Abenteuer, begleitet von einem Sturm der Emotionen. Ich habe viele neue Erkenntnisse gewonnen, auch wenn einige davon anstrengend waren. Trotzdem würde ich mich jederzeit erneut darauf einlassen, denn jedes Format bringt seine eigenen Besonderheiten mit sich“, erklärt Jada Karabas bei RTL. Sie würde sich niemals die Tür zu neuen Abenteuern verschließen, nur weil sie bereits eines erlebt habe.

Doch die TV-Präsenz ruft auch Kritiker auf den Plan. Sie würde es nur für Geld machen, heißt es. „Also ich, als angehende Juristin, würde mir zweimal überlegen, an irgendwelchen Trash-Shows teilzunehmen. Da nimmt dich keiner mehr ernst“, findet etwa ein anderer Follower. Manche fürchten, Jada würde als Anwältin später nicht ernst genommen, wenn man ihren Namen googelt.