Für Danni Büchner steht fest, dass sie die Zeit mit ihrem Jens (†49) niemals vergessen wird. In ihren Kindern lebt der an Lungenkrebs verstorbenen Sänger für sie weiter. Zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes sei Danni in einem tiefen Loch gewesen. Heute hat sie sich daraus befreit und sich und ihr Leben neu erfunden. Ist Danni auch bereit ihr Herz nocheinmal zu verschenken? „Ich sag mal so: Ich hab ja nach Jens’ Tod den ein oder anderen kennengelernt … ich bin froh, dass ich da erstmal raus bin.“

Ok, aktuell ist Danni Büchner also Single. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Männer auf der Straße Angst vor ihr und ihrer neuen Optik haben, sagt sie uns. Angebote gebe es trotzdem so einige.

Danni Büchner ist durchaus bereit dafür, ihr Leben wieder mit einem Partner zu teilen: „Niemand möchte im Alter allein sein! Ich möchte mit 60, 70 Jahren nicht irgendwo alleine vorm Kamin sitzen.“ Ob die 45-Jährige deswegen aber auch zum dritten Mal vor den Traualtar treten würde? „Es gab Momente in meinem Leben, da dachte ich: Nie wieder! Aber wer weiß, das steht offen. Vielleicht würde ich nochmal heiraten!“