Danni Büchner gesteht: Alleinerziehend ist „an manchen Tagen sehr, sehr schwierig“

„Wie schwierig ist es, ganz ehrlich, alleinerziehend zu sein? Gerade auch mit Zwillingen?“ Diese Frage wurde Danni Büchner in einem Q&A bei Instagram von einem ihrer Follower gestellt. Es ist eine Frage, die sehr privat ist und sich angesichts ihrer Situation auch nicht in einem Satz beantworten lässt. Und doch gibt die 45-Jährige Einblicke in ihr Gefühlsleben und gesteht ganz offen und ehrlich: „An manchen Tagen sehr, sehr schwierig, weil du einfach für alles ALLEINE verantwortlich bist. Angefangen von der Miete, Kleidung, Lebensmittel und vieles mehr…“, schreibt sie in ihrer Story und gesteht dabei: „Manchmal schlafe ich mit 1.000 Gedanken für den nächsten Tag ein!“

