Was war geschehen? Tyreek Hill rannte gegen die Panthers in die Endzone. Touchdown. Dann der Skandal-Jubel: Er rannte sofort zu Kameramann Kevin Fitzgibbons (20) in der Endzone, entriss ihm das Handy und setzte zum Backflip an. Nach dem irren Jubel gab der Receiver dem Kameramann das Handy wieder zurück.

Das Video ging viral, wurde millionenfach geklickt. Sogar die NFL spielte das Video auf all ihren Kanälen aus. Jetzt, knapp zwei Monate nach dem Jubel, wurde Fitzgibbons von der NFL fristlos entlassen.

Der 20-jährige Kameramann: „Erst vergangenes Jahr hatte ich mich bei der NFL beworben, sie stellten mich an, um bei den Dolphins-Spielen zu arbeiten.“ Weiter: „In Woche sechs rannte Tyreek Hill zum Touchdown, sprintete zu mir, entriss mir die Kamera und machte einen Backflip. Wenige Sekunden später schickte ich das Video der NFL.“

Dann der Schock: „Die NFL hat mich für die Saison gesperrt. Vermutlich sogar für immer. Grund war, dass ich mich nicht mit genügend Disziplin verhalten hatte.“ Auch Tyreek Hill musste für seinen Jubel eine fette Strafe zahlen.

Der junge Kameramann erzählt seine Geschichte unten im Video: