In „Ein Fest fürs Leben“ spielt der 57-Jährige Hochzeitsplaner Dieter, der versucht, die extravaganten, spektakulären und teils unrealistischen Wünsche der Brautpaare umzusetzen. Bevor er seinen Job an den Nagel hängen will, organisiert er noch eine allerletzte Traumhochzeit, deren Organisation jedoch in einem absoluten Chaos endet…

Christoph Maria Herbst setzte bei seiner eigenen Hochzeit im Jahr 2012 hingegen auf wenig Tamtam. Die Trauung und Feierlichkeiten seien sehr intim gewesen. „Das kann ich gar nicht groß erzählen. Die war privatistisch und intim. Das soll sie auch bleiben, daher kann ich gar nicht so viel darüber sagen“, erklärt der Stromberg-Star im RTL-Interview bei der Premiere seines neuen Films. (dga)