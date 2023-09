Wie Gala berichtete, verließ Ferragni umgehend das Mode-Event, um ihrem Partner beizustehen. Fedez, der mit bürgerlichem Namen Federico Leonardo Lucia heißt und zu den bekanntesten italienischen Musikern zählt, hat schwere Monate hinter sich. Im März 2022 wurde bei ihm ein Tumor in der Bauchspeicheldrüse diagnostiziert, der ihm in einer sechsstündigen Operation entfernt wurde. Nach dem erfolgreich verlaufenen Eingriff konnte das Promi-Paar zunächst wieder aufatmen.



