Wie kann das denn sein? „Weil jemand, der so groß ist und so mächtig ist und von anderen so groß gemacht wird, ist für viele ein Megastar. Und als Frau an der Seite eines so bekannten Mannes musst du sehr viel Selbstvertrauen haben. Das Problem ist, dass ich es eigentlich hatte, aber die Welt da draußen degradiert dich ganz oft“, lässt Cathy ihre Erklärung folgen. Sie sei immer „die Frau von“ gewesen oder man habe ihren Namen nicht gewusst. „Ich wurde gar nicht gesehen. Das macht was mit dir“, so die Moderatorin und Unternehmerin, die von 2007 bis 2022 mit Hummels liiert war und zusammen mit ihm Sohn Ludwig (5) hat.

Cathys Fazit: „Wir sind gemeinsam gewachsen, aber trotzdem war er der Megastar und ich war die Frau an seiner Seite.“ Das sei für sie auch okay gewesen. „Wir hatten viele schöne Jahre“, stellt sie klar. (abl)