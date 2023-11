Cathy Hummels lädt ihren „Secret Ken” auf ein Date ein

Inzwischen scheint Cathy aber rausgefunden zu haben, wer sich hinter ihrem heimlichen Verehrer verbirgt. Deshalb macht sie prompt Nägel mit Köpfen. „Ich lade Secret Ken zu meinem Magic Christmas Event am 12.12. ein und schaue mal, ob er mir gefällt und ob er ein wahrer Ken ist“, erklärt sie geheimnisvoll.

Sollte sich ihr erster Ken als Niete herausstellen, hat Cathy einen weiteren Trumpf in der Hinterhand. Denn an ihrer Windschutzscheibe hängt erneut eine rote Rose – offensichtlich jedoch von einem weiteren Verehrer. „Schon wieder ein Rose, aber anders verpackt als die erste“, hat Cathy messerscharf kombiniert. Wäre doch gelacht, wenn bei so viel Verehrern nicht der richtige für die Ex von Mats Hummels dabei wäre. (jve)