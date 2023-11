Die Hamburgerin gehört zu den erfolgreichsten Fashion-Influencerinnen Deutschlands und hat sich in den letzten Jahren auch international einen Namen gemacht. 4,4 Millionen Menschen (Stand November 2023) folgen ihr derzeit auf Instagram. Ihr Erfolgsrezept? „Es ist ein ständiges Dranbleiben“, erzählt sie im RTL-Interview. „Gar nicht zu sehr schauen, wo man hin möchte, sondern mit den Menschen auf einem emotionalen Level zu connecten.“

Zuletzt konnte die 28-Jährige sogar Hailey Bieber, die Ehefrau von Justin Bieber, für ein YouTube-Video auf ihrem Kanal für sich gewinnen. Sie ist nur eine von vielen Stars, die Caro inzwischen persönlich kennenlernen durfte. „Ich bin so interessiert an Menschen“, verrät sie. „Ich habe einfach so viele Freunde kennengelernt auf der ganzen Welt und bin da total dankbar.“