Ein buntes Bilderrätsel für Jung und Alt! Eckige, runde, gelbe, blaue und grüne Knöpfe wimmeln in diesem Suchbild nur so vor sich her.

Die Herausforderung: den versteckten Würfel zu finden, der sich perfekt getarnt hat. Vor allem aufgrund der Löcher in der Mitte der jeweiligen Knöpfe kommt man ziemlich durcheinander! Schließlich sehen sie den Punkten auf dem Würfel ziemlich ähnlich!

Haben Sie schon eine Idee, wo der Würfel sein könnte?