Auch ein Regenschauer kann jede Menge Spaß machen – zumindest, wenn man den Kindern im Suchbild Glauben schenken darf. Denn die toben und springen durch die Pfützen und gehen mit bunten Regenschirmen spazieren.

Mitten im Getümmel versteckt sich jedoch ein kleiner, grüner Frosch, der bei dem Wetter wohl am liebsten zurück in seinen Teich will. Doch wo steckt er nur?