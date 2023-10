Prömels ist selbst leidenschaftlicher Surfer, daher weiß er, wovon der spricht. Gemeinsam mit seinen beiden Brüdern Lasse und Paul verbrachte er die Ferien immer auf dem Brett am Meer. „Wir waren als Kinder jeden Sommer immer sechs Wochen in Kalifornien in Santa Cruz, einem kleinen Surfer-Städtchen, und haben es dort gelernt“, sagte der gebürtige Stuttgarter.

Trainingsort von Neumann ist der Eisbach in München, dort bereitet er sich auf internationale Wettkämpfe vor. Eine Bronzemedaille hat er bereits gewonnen. Bei der Para-Surf-Weltmeisterschaften 2021 schaffte er es auf das Podest. Dank der großartigen Geste von Prömel erhält er nun die nächste Chance auf eine Medaille.

