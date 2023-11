Einen Tag nach dem 1:1 gegen den FC Augsburg und dem ersten Punktgewinn in der Bundesliga seit August, ist nun auch die Trainerfrage geklärt. Der Kroate Nenad Bjelica kommt an die Alte Försterei. Laut Bild soll der neue Coach noch heute vorgestellt werden. Bjelcia spielte früher beim 1. FC Kaiserslautern und gilt als Top-Kandidat. Bis Oktober 2023 stand der Ex-Lautern-Profi beim türkischen Erstligisten Trabzonspor an der Seitenlinie.

Spannend: Zuvor berichtete der Kicker, dass Real-Legende Raúl (46) zu den Eisernen kommen soll. Der Wechsel scheint aber wohl auch nach RTL-Informationen vom Tisch – auch, weil der Ex-Stürmer aktuell noch einen Vertrag bei den Königlichen hat. Bei Real trainiert der Ex-Schalke-Star derzeit die zweite Mannschaft.