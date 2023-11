Und jetzt? Jetzt soll Schluss damit sein. Ab dem 01. Januar 2024 werden wieder 19 Prozent in Restaurants, Kneipen und Co. fällig. Gastronom Lars Becker aus Essen sieht für sein Lokal jetzt schwarz: "Wir werden tatsächlich überlegen müssen, ob wir an den Öffnungszeiten schrauben, was unterm Strich eventuell Arbeitsplätze kosten würde. Eigentlich wollte ich eher investieren und größer werden und nicht kleiner werden."