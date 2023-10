Bürokratie bremst Ausbau

1.000 bis 2027. Diese beiden Zahlen sind das auserkorene Ziel der NRW-Landesregierung. So viele neue Windräder sollen sich im besten Fall in vier Jahren im Land drehen. Um das zu schaffen, braucht es schnellere Genehmigungsverfahren. Aktuell brauchen diese Verfahren im Schnitt sieben Jahre und erschweren Windradbauern oft das Geschäft. So wie dem Landwirt Bernd Glammeier. Der 60-Jährige beschäftigt sich seit 12 Jahren mit dem Bau von Windrädern. Vor kurzem ist das Dritte, an dem er beteiligt ist, in Porta Westfalica in Betrieb genommen worden. In der Zeit als Windradbauer hat der 60-Jährige einiges erlebt.