Brustkrebs zweimal besiegt: Für Linda Evangelista sind Narben Trophäen

Linda Evangelista (58) sieht die Narben, die der Kampf gegen den Krebs hinterlassen hat, positiv. Das ehemalige Supermodel hat zweimal eine Brustkrebserkrankung überstanden. In der Sendung "The View" sprach die 58-Jährige nun über ihre Diagnosen aus dem Dezember 2018 und dem Juli 2020 und die Folgen.

"Ich hatte so viele Operationen", erzählt sie in der Show. "Ich bin mit den Narben einverstanden. Ich denke, Narben sind Trophäen. Ich kann gut mit Narben umgehen."

Evangelista erzählte zudem, wie die Krebserkrankung bei ihr entdeckt wurde: "Es begann mit einer Routine-Mammographie. Ich weiß, dass wir unsere Mammographien nicht gerne machen. Ich bin der größte Trödler, aber das ist eine Sache, der ich wirklich treu geblieben bin", erklärte sie bei "The View". Nach der Untersuchung sei sie zurück in den Raum gerufen worden und habe erfahren, dass sie eine Krebsvorstufe habe. Am Ende sei es auf eine Doppelmastektomie hinausgelaufen. Sie betonte, dies sei "die richtige Entscheidung für mich" gewesen und dass es für sie einfach keine Option gewesen sei, "an Brustkrebs zu sterben".

Dennoch bestand die kleine Chance, dass der Krebs zurückkomme, so Evangelista. Sie sei dann wieder zu ihrem Onkologen gegangen, nachdem sie eine "Beule" an ihrem Brustmuskel gespürt hatte. Dadurch habe sie erfahren, dass der Brustkrebs zurückgekehrt war und dass bei ihr die Wahrscheinlichkeit hoch sei, erneut an Krebs zu erkranken.

"Ich musste mich einer Chemo unterziehen - ich nehme seit fünf Jahren fantastische Medikamente, sie geben einem so ein gutes Gefühl", sagte Linda Evangelista in der Show sarkastisch und fügte hinzu: "Sie sind schrecklich. Sie unterdrücken Hormone. Sie geben einem das Gefühl, alt zu sein." Das ehemalige Supermodel sagte auch, seit es gegen Brustkrebs gekämpft habe, schätze es das Leben viel mehr. Evangelistas Ziel sei das Überleben und "wirklich, wirklich alt zu werden".

Evangelista sprach über ihre Brustkrebserkrankung zuvor im "Wall Street Journal". Dort erklärte sie, dass ihre Prognose "gut" sei, wobei sie wisse, dass der Krebs möglicherweise erneut auftreten könnte. "Ich weiß, dass ich mit einem Fuß im Grab stehe, aber ich bin total im Feierlaune", sagte sie. "Ich habe einige schreckliche gesundheitliche Probleme durchgemacht." Nun feiere sie das Leben. "Ich bin so glücklich, am Leben zu sein. Alles, was jetzt kommt, ist ein Bonus."

