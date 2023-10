Aber ihr Traum drohte vor sechs Jahren zu platzen: Die Moerserin bekam mit gerade mal 26 die Diagnose Brustkrebs. Ende 2017 entdeckt die Frau beim Duschen einen Knoten in der Brust. Sofort geht sie zum Frauenarzt. Dort erfährt sie von ihrem Tumor. Damals heißt es noch, der sei gutartig. Trotzdem wird sie operiert, um sicher zu sein. Das hat ihr das Leben gerettet. Denn es stellt sich heraus: Der Knubbel in ihrer Brust ist bösartig – und besonders aggressiv.

Es folgen fünf weitere Operationen, Chemotherapie und Bestrahlung. Bis der Krebs komplett besiegt ist. Doch die Angst bleibt: Der Kinderwunsch ist in Gefahr. Denn bestimmte Chemotherapien können sich auf die Eizellen und Eierstöcke auswirken, also die Fruchtbarkeit bedrohen. Doch die Moerserin glaubt aber an ihr Mama-Glück. Und:

Bei Dajana Kohl hat es auch ohne künstliche Befruchtung geklappt