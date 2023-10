„Ich habe mich sehr bemüht, in seinem Leben zu bleiben“, sagt Caron weiter. „Er ist ein außergewöhnlicher Mensch.“ Wer jemals Zeit mit ihm verbracht habe, wisse, „dass es niemanden gibt, der mehr Lebensfreude hatte als er.“ Daher ergebe für ihn die Vorstellung, dass Willis nun so eingeschränkt lebe, keinen Sinn. Das mache die Erkrankung des Stars so überwältigend.



Lese-Tipp: So süß gratuliert Bruce Willis' Frau zu seinem großen Jubiläum

Caron glaube, dass sein Freund ihn erkenne, wenn er ihn besuche: „Mein Gefühl ist, dass er in den ersten ein bis drei Minuten weiß, wer ich bin.“ Willis sei Caron zufolge aber „nicht ganz verbal.“ Einst sei er ein leidenschaftlicher Leser gewesen, das habe der Schauspieler aber niemanden wissen lassen wollen. Nun lese der 68-Jährige nicht mehr. „All diese Sprachkenntnisse stehen ihm nicht mehr zur Verfügung und dennoch ist er immer noch Bruce“, erklärt der Autor. „Wenn man bei ihm ist, weiß man, dass er Bruce ist und man ist dankbar, dass er da ist, aber die Lebensfreude ist weg.“



Lese-Tipp: Bruce Willis' Tochter über ihren Vater: „Gebe Hoffnung noch nicht auf"