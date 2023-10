In keinem anderen Land der Welt gibt es so viele verschiedene Brotsorten wie in Deutschland – nämlich rund 300. Um das geliebte Brot länger haltbar zu machen, ist es sinnvoll, es im Gefrierfach zu lagern. Damit keine Eiskristalle entstehen, sollten Sie es unbedingt luftdicht verpacken.

Kleiner Tipp: Warten Sie mit dem Enfrieren nicht zu lange: Je frischer das Brot in die Truhe kommt, desto frischer bleibt es im Geschmack.