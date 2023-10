Britney-Fans überschwemmen Jessica Biel mit Hassnachrichten

Wird jetzt auch noch Jessica Biel (41) in den Spears-Wirbel hineingezogen?

Die Enthüllungen in Britney Spears’ Memoiren „The Woman in Me“ schlagen seit Tagen Wellen. Auch Ex Justin Timberlake bekommt in dem Buch der Popikone ordentlich sein Fett weg. Die Konsequenz: Spears-Anhänger überhäufen nun auch Justins Ehefrau Jessica Biel mit Hass-Nachrichten.