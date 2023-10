„Wir hatten gestern einen krassen Abend. Uns bleibt irgendwie nichts erspart. Denn gestern Abend hat unsere Farm gebrannt … Es hat sich herausgestellt, dass das Brandstiftung war.“ Anna Heiser ist in großer Sorge. Die 32-Jährige befürchtet, dass der Mann, der in der Nachbarschaft drei Farmen in Brand gesetzt hat, ihr und ihrer kleinen Familie etwas antun könnte: „Wir wissen nicht, was sein Problem ist, und warum er das macht.“



Auf die Polizei in Namibia sei da leider kein Verlass, sagt Anna in ihrer Instagtram-Story. Sie hat Angst, dass der Feuerteufel nochmal zurück kehrt: „Ich bin als Frau mit kleinen Kindern so weit weg von der Stadt ausgeliefert.“ Um sich im Notfall selbst verteidigen zu können, denkt Anna Heiser nun sogar darüber nach, das Schießen zu lernen. „Ich hoffe natürlich nie in die Situation zu kommen, dass ich ein Gewehr gebrauchen müssten“, schreibt sie. Aber im Moment fühlt sich die Zweifach-Mama einfach nicht sicher. Der Brandstifter könnte sich überall verstecken und: „Wir wissen nicht, was er vor hat.“



Anna hofft, dass der Täter doch noch von Farmarbeitern gefunden wird. Bisher war die Suche leider erfolglos: „Gestern haben sie versucht, seine Spuren zu verfolgen, aber ihn leider nicht gefunden.“ Anna ist sehr beunruhigt, aber sie ist froh, dass die beiden Kids Leon und Alina die potentielle Gefahrensituation noch gar nicht richtig verstehen.