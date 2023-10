DAS hätte deutlich schlimmer ausgehen können!

„Wir hatten viele Schutzengel“, schreibt Anna Heiser am Wochenende in ihrer Insta-Story und erzählt, was ihr und ihrer Familie am Freitag passiert ist. Gemeinsam mit ihrem zweijährigen Sohn Leon und dem knapp 6 Monate alten Töchterchen Alina war das „Bauer sucht Frau“-Traumpaar Anna und Gerald Heiser im Auto unterwegs, als plötzlich eine Kudu-Antilope seitlich in den Wagen rannte, die Scheibe zerschlug und „mit ihrem Maul in der Kabine war“. Totalschaden! Aber zum Glück für Familie Heiser nur Blech. Trotzdem betont Anna: „Durch so etwas wird einem bewusst, wie zerbrechlich das Leben ist.“

