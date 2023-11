Ganz an den Nagel hängen will der Virologe seine wissenschaftliche Karriere aber nicht. Mehr noch: Seine Expertise soll dem Bonner politisch nutzen. Streecks Plan: sich in Berlin insbesondere für Medizin und Wissenschaft einzusetzen. Außerdem findet der 46-Jährige, es werde in der Politik zu wenig diskutiert: „Wir müssen mehr hier eine Debattenkultur wagen, auch für größere Probleme, damit wir hier auch Lösungen finden. […] In der Corona-Pandemie habe ich gemerkt, dass es wichtig ist, wenn man meint die richtige Meinung zu haben, diese auch zu vertreten, da nicht von wieder abzuweichen und dann auch mal etwas unbequemes anzusprechen und auch zu diesem Unbequemen zu stehen."