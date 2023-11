Seit 40 Jahren setzt sich der Förderkreis Bonn für krebskranke Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien ein. Heute eröffnete die Organisation ein Langzeit-Nachsorgezentrum. Dort sollen Betroffene versorgt werden, die in ihrer Kindheit oder Jugend an Krebs erkrankten und ihn besiegt haben.

“Ich denke, dass unsere Verantwortung als Ärzte nicht endet mit dem Tag, wo wir den Patienten aus dem Krankenhaus entlassen. Sondern für mich ist es wichtig, dass ich weiß, es gibt einen informierten Patienten: Also auch, dass er weiß, worauf muss ich achten, was ist für mich wichtig, wo kann ich Hilfen bekommen“ so Dr. Gabriele Calaminus, Onkologin in Bonn.