Früher träumte Martina Buddeberg von einem eigenen Brautmodegeschäft. Das Leben hatte andere Pläne: Sie bekam Kinder und wurde Job-Coach. Während der Pandemie fehlte es der kaufmännischen Angestellten dann an etwas Schönem, sagt sie. Geboren war die Idee für ihr Start Up. Die Bochumerin kaufte die ersten fünfzig Kleider auf einer Plattform im Netz. Die Events finden in ihren eigenen vier Wänden statt.

Anders als bei einer "echten" Anprobe, können die Kleider übrigens nicht gekauft werden. Wer selbst mal in ein Kleid schlüpfen möchte, muss außerdem tief in die Tasche greifen: Ab 65 Euro pro Person können Besucher in Hochzeitsstimmung kommen.