Die Bettwanze ist ein flacher, rötlich-brauner Parasit, der rund fünf Millimeter groß ist. Weibchen sind etwas größer (bis zu acht Millimeter) als Männchen und können laut dem Umweltbundesamt in ihrem Leben bis zu 150 Eier legen. Dementsprechend schnell vermehren sich die Insekten. Die nachtaktiven Tiere verstecken sich tagsüber in kleinen Spalten und bevorzugen die Nähe von Betten. Wer schon einmal Bettwanzen in seinem Heim hatte, weiß, dass die Bisse ähnlich aussehen wie Mückenstiche.

Die meisten Parasiten dieser Art werden aus dem Urlaub mit nach Hause gebracht, daher sind nicht nur eine effektive Bekämpfung, sondern auch einige vorbeugende Maßnahmen wichtig zu beachten.