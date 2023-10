„Am häufigsten streitet man sich in einer Paarbeziehung“, erklärt Lauer. Denn weil uns der andere so nah steht, fehlt die soziale Kontrolle. Auch Schummeln führt häufig zu Streit, denn das zeige, dass jemand mit allen Mitteln gewinnen will. Doch auch verlieren kann man lernen.

„Sie müssen sich den Prozess des Verlierens ganz bewusst machen und verstehen, ob diese Enttäuschung wirklich gerechtfertigt ist“, erklärt der Psychologe.

Und am Ende ist ja auch alles nur ein Spiel! (lra)

Lese-Tipp: Spiel des Jahres 2023: Das sind die Brettspiel-Gewinner