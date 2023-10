Lese-Tipp: Promi Big Brother: So krass hat sich Ginger Costello-Wollersheim in einem Jahr verändert

Nur in Unterwäsche gekleidet präsentiert uns Ginger Costello ihren Waschbrettbauch. Was für ein Ergebnis! Kein Wunder also, dass auch ihre Fans komplett aus dem Häuschen sind. So schreibt ein Follower: „Siehst zehn Jahre jünger aus!“ Ein anderer stellt fest, dass die 37-Jährige jetzt eine „Wahnsinns-Figur“ hat. Und viele wollen natürlich wissen, wie Ginger dieses Ergebnis erzielen konnte.

Mit der Antwort hält sie zwar noch hinterm Berg, doch ihr Gesicht (und ihr Körper) verraten: Ich bin happy. Und das ist auch die Hauptsache. (msu/rla)