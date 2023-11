„Bergdoktor“-Star Hans Sigl geriet mit US-Cops aneinander: „Ich hab' mich fast eingenässt!“

Im Podcast „90s90s“ plauderte Hans Sigl im Gespräch mit dem ehemaligen GZSZ-Star Oliver Petszokat alias Oli.P (45) über das Thema „Studieren in den 90ern“. In dem Zusammenhang erzählt er, dass er als junger Student ein Plakat an seiner Uni entdeckte, auf dem ein Reiseveranstalter junge Globetrotter anwarb, die Flyer an amerikanischen Bildungsinstituten aufhängen sollten. Daraufhin reiste Hans im Januar 1989 für ein halbes Jahr in die USA, um das Werbematerial dort „höchst illegal“ an die Studierenden zu verteilen.

Während der gebürtige Österreicher und ein Freund damals durch das Land fuhren, machten sie schließlich Bekanntschaft mit der Polizei. In Manhattan, dem am dichtesten bevölkerten Bezirk von New York City, wurden die beiden Männer in typisch amerikanischer Manier von den Cops angehalten. Offenbar hatten sie einen Fahrfehler begangen.