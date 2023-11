Bei Ausstellungs-Eröffnung: Königin Letizia in rotem Power Dressing

Königin Letizia von Spanien (51) weiß, wie royales Power Dressing funktioniert! Bei der Eröffnung einer Picasso-Ausstellung in Madrid hat die spanische Monarchin mal wieder einen echten Wow-Auftritt hingelegt. An der Seite ihres Ehemannes, König Felipe von Spanien (55), erschien die 51-Jährige in einem signalroten Hosenanzug. Der taillierte Schnitt des Blazers betonte ihre schlanke Figur, während die eher weit geschnittene Anzughose dem Look einen modernen Touch verlieh.