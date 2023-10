Je ernster die Herausforderungen seien, desto wichtiger sei es, dass die Demokraten zusammenhielten. „Ich habe keine Angst vor Antidemokraten!“ – damit richtet er sich direkt an die Abgeordneten der AfD – „Machen Sie Ihre Arbeit, verschonen Sie uns aber bitte mit völkischen Verschwörungstheorien.“ Söder will die „Demokratie schützen“, sagt er in seiner Antrittsrede, gegen Feinde von innen und von außen.

Rund drei Wochen nach der Landtagswahl in Bayern erhielt der CSU-Chef bei der geheimen Wahl in München 120 von 198 Stimmen. 76 Abgeordnete stimmten gegen Söder, zwei enthielten sich. Die Wahl war der einzige Tagesordnungspunkt bei der Sondersitzung. Für Söder ist es bereits die zweite Wahl zum Ministerpräsidenten.