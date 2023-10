Kurz vor Ende des zweiten Viertels ist die Aufregung groß! Westermann will einen Wurf von Gegenspieler Harald Frey (26) blocken und bekommt ein Foul gegen sich gepfiffen – so weit normal. Doch der Franzose geht sofort auf den Schiedsrichter los und zeigt immer wieder auf seinen Mund. Die Zuschauer in der Halle buhen lautstark. Die Frage ist: Warum will Westermann seine Strafe nicht akzeptieren?

Was viele nicht sehen können: Der international erfahrene Aufbauspieler hat ein Stück seines Zahns verloren und blutet recht stark aus dem Mund. Zuerst berichtet Tag24 über den Zwischenfall. Nach Westermanns weiteterer Beschwerde am Zeitnehmer-Tisch geht endlich auch der Schiedsrichter der Sache nach. Die Entscheidung: kein Foul. Und die verzweifelte Suche nach dem Zahn beginnt.