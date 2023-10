Ein weißer Jumpsuit und dazu ein brauner Taillengürtel – das trägt Barbara Schöneberger in der aktuellen Ausgabe von „Denn sie wissen nicht, was passiert“. So weit, so schick. Aber der Ton des Gürtels sieht auf den ersten Blick irgendwie schon verdächtig nach Haut aus … „Als sie heute reinkam hab ich gedacht, sie war im Urlaub. Aber ich hab nicht gemerkt, dass das ein Gürtel ist“, gibt Thomas Gottschalk zu.

Kein Wunder – schließlich zeigen die Mädels der „RheinFire Pyromaniacs“ auch ganz schön viel Haut. Frau Schöneberger hingegen mag’s lieber klassisch und amüsiert sich über Gottschalk. „Er dachte, ich bin bauchfrei!“, so die 49-Jährige. Nein, das überlässt sie dann doch lieber der Mädelstruppe. Stattdessen wird der Gürtel noch mal etwas enger geschnallt. Am Ende können wir jedenfalls nur eins sagen: Das Outfit sieht wirklich top aus – ob bauchfrei oder nicht. (ngu)