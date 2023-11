Wer hat wem was wann erzählt? Es geht heiß her bei „Bachelor in Paradise“ und alles dreht sich um Pam und Kaan.

Erhitzte Gemüter, so weit das Auge reicht. Der Grund: „Bachelor in Paradise“-Kandidat Kaan ist eigentlich mit Michelle in der Villa. Doch ist das wirklich echt? Das dürfte Michelle spätestens dann infrage stellen, als Leyla ihr verrät, dass Kaan nicht nur auch ein Auge auf sie geworfen hat, sondern darüber hinaus auch Pam schon lange kennt. Angeblich sollen die zwei sogar Sex gehabt haben.

Bäm! Das hat gesessen. Und als Michelle erst Pam und dann auch Kaan zur Rede stellt, kocht die ganze Sache richtig hoch. Wer hat hier eigentich zuerst gequatscht? Bei genauerem Nachdenken kommt da wohl nur einer in die engere Auswahl: Kaans Kumpel Adrian. Und tatsächlich: Der Italiener hat dieses delikate Geheimnis wohl seiner Rebecca als kleines Bettgeflüster verraten. „Die Kette beginnt bei mir“, gibt Adrian dann auch kleinlaut zu. Wer anschließend was wie weitergegeben hat, ist nicht so leicht zu klären, wie unser Video zeigt. Sicher ist nur: Irgendwie schießt am Ende jeder gegen jeden. Und Leyla? Die wollte doch nur ihre Freundin Michelle nicht als Dumme da stehen lassen. Und wir sind gespannt, wie diese Nummer weitergeht. (gdu)