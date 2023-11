So oft hat Leyla schon beteuert, Chiara nicht mit Absicht die Treppe hinuntergestoßen zu haben, aber Chiara glaubt ihr einfach nicht. Nun erfährt Leyla, dass Chiara zur weiteren Behandlung in eine Klinik in der Schweiz gebracht wird. Sie wird also über eine lange Zeit weg sein. Doch bevor sie fährt, will Leyla die Sache unbedingt mit ihr klären. Also geht sie zu ihr ins Krankenhaus, um nochmal mit ihr zu sprechen. Aber als Chiara sie sieht, reagiert sie emotional und lässt sie wütend von Imani rauswerfen. Ist damit ihre letzte Chance einer Versöhnung verstrichen? Was sich genau abspielt, zeigt das Video oben.