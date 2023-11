Da Chiara in der Reha kaum Fortschritte macht, will Ava zu ihr fahren, um sie zu trösten. Doch dann erfährt sie von Simone, dass Chiara sie nicht sehen will. Das verletzt Ava, denn sie möchte ihrer Freundin gerne beistehen. Also beschließt sie, auch gegen Chiaras Willen zu ihr in die Reha zu fahren. Das bekommt jedoch Leyla mit und rät ihr davon ab: „Wenn du ihr gerade wirklich helfen willst, dann lässt du sie in Ruhe.“ Wie Ava auf Leylas Ratschlag reagiert, zeigt das Video oben.