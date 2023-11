Auf dem roten Teppich: Meghan mischt sich unter die Hollywood-Stars

Herzogin Meghan (42) hat sich in Los Angeles gezeigt. Die Ehefrau von Prinz Harry (39) lief über den roten Teppich der "Variety's Power of Women"-Gala. Die 42-Jährige gehörte vergangenes Jahr zu den Preisträgerinnen der Veranstaltung. Sie sagte dem "People"-Magazin zufolge nun auf dem roten Teppich, dass sie "stolz" sei, dabei zu sein und ihre Unterstützung anzubieten. Dieses Jahr wurden unter anderem Billie Eilish (21), Lily Gladstone (37) und Carey Mulligan (38) ausgezeichnet. Die Veranstaltung besuchten zudem Stars wie Margot Robbie (33), Dua Lipa (28) oder Emily Blunt (40).

Laut "Variety" verriet Herzogin Meghan auf dem Event, dass sie derzeit an Projekten arbeite, "die die Leute fühlen lassen" - offenbar ohne konkreter zu werden. Sie fügte hinzu, dass sie es kaum erwarten könne, mehr über ihre aktuelle Arbeit zu sprechen. "Wir haben so viele spannende Dinge auf dem Zettel", erklärte sie. "Ich kann es kaum erwarten, bis wir sie bekannt geben können, aber ich bin einfach sehr stolz auf das, was wir schaffen. Mein Mann liebt es auch, was wirklich Spaß macht."

Auch über den neuerlichen Erfolg der Anwaltsserie "Suits", die derzeit in den USA auf Streamingdiensten beliebt ist, sprach der ehemalige Star der Produktion. Meghan, die von 2011 bis 2018 eine der Hauptrollen spielte, erklärte im "Variety"-Interview, sie habe "keine Ahnung", warum "Suits" plötzlich wieder an Popularität gewinnt. "Es war toll, daran zu arbeiten", sagte sie. "So eine großartige Besetzung und Crew. Wir hatten eine wirklich lustige Zeit. Ich war sieben Staffeln lang dabei, also ziemlich lang."

Es sei heutzutage schwer, eine Show zu finden, die für einen Serienmarathon geeignet sei, "also könnte das etwas damit zu tun haben", spekulierte Herzogin Meghan weiter. Sie fügte laut "Variety" hinzu: "Gute Shows sind für die Ewigkeit."

Die Herzogin von Sussex trug auf der "Variety's Power of Women"-Gala ein camelfarbenes, schulterfreies Kleid von Proenza Schouler, das bis auf den Boden fiel, und dunkle Aquazzura-Pumps. Ihre Haare hatte sie streng nach hinten zu einem Dutt gebunden.

spot on news