Die Apple AirTags sind kurz nach dem Black-Friday-Wochenende im Preis gesunken. Media Markt offeriert am Cyber Monday den besten Preis für das Vierer-Set. Ist das ein echtes Schnäppchen?

Ob Geldbeutel, Schlüssel, Rucksack & Co.: So ziemlich jeder hat mal etwas verloren oder irgendwo liegengelassen. Mit den Apple AirTags soll das der Vergangenheit angehören, und das geht kinderleicht: einfach die kleinen Bluetooth-Tracker an gewünschten Gegenständen befestigen und im Verlustfall über Apples „Find My“-Netzwerk orten. Normalerweise kosten sie 29 Euro pro Stück. Doch kurz nach dem Black-Friday-Wochenende hat die Redaktion bei Media Markt ein spannendes Angebot entdeckt. Wie gut ist der Deal am Cyber Monday?