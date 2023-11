Damit der Antrag etwas Besonderes wird, ist Cosimo mit Nathalie extra in seine Heimat Italien gereist, genauer: nach Alberobello in Apulien, im Süden des Landes. „Ich habe mir die Dachterrasse eines Ladenlokals ausgesucht“, sagte der „Checker vom Neckar“. Man könne von dort über das ganze Dorf schauen. „Für mich einer der schönsten Blicke meines Lebens – mit der tollsten Frau meines Lebens“, so Cosimo.

In dieser für ihn perfekten Location geht der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer auf die Knie und stellt DIE Frage aller Fragen. Das Team von „Wo die Liebe hinfällt“ war live dabei, als Nathalie „Ja“ sagte.

So glücklich das Paar auch ist, so wenig überrascht war wohl die künftige Braut. Denn Nathalie sagte im Vorfeld auch: „So langsam erwarte ich das von ihm.“ Der süße Grund dafür? „Wir wissen, dass wir zueinander gehören.“ Das soll nun für immer festgehalten werden. Die Hochzeit des Paars ist im nächsten Jahr geplant. (lkö)