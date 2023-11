Israel-Hass auf Pro-Palästina Demonstrationen in NRW, viele Juden trauen sich nicht mehr in der Öffentlichkeit ihre Kippa zu tragen. Also die religiöse Kopfbedeckung der Männer. Und die Sicherheitsvorkehrungen vor Synagogen sind seit Wochen hoch. Heute wird ein Lagebild „Antisemitismus“ in Berlin vorgestellt.