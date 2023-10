Annemarie Eilfeld kündigt Instagram-Pause an.

In ihrer Instagram-Story vom 18. Oktober deutet Annemarie Eilfeld an, dass etwas vorgefallen sein muss, über das sie aber momentan nicht mit ihren Followern sprechen will. „Aktuell teile ich mich nur meinen engsten Freunden und Familie mit“, schreibt die Ex-DSDS-Kandidatin. Dazu postet sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem ihr Fuß mit einer Tennissocke auf dem Sofa zu sehen ist.

Nur vier Stunden davor hatte die Sängerin noch einen lustigen Clip über Deutsche geteilt, die selbst bei herbstlichen Temperaturen noch Eis essen. Was auch immer in den Stunden danach passiert ist: Annemarie lässt ihre Follower rätseln – und sich Sorgen machen.