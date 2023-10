Im vergangenen Jahr sind Anna und Gerald Heiser aus einem Nebengebäude in das geräumige Farmhaus von Geralds Eltern gezogen. Sage und schreibe 400 Quadratmeter stehen den „ Bauer sucht Frau“-Stars und seinen beiden Kindern (zwei und knapp eins) seither zur Verfügung. Auf Instagram hat die 33-Jährige ihren Followern jetzt ein heißersehntes Update geliefert – mit absolutem Wow-Effekt!

Lese-Tipp: Nach Wutanfällen ihrer Tochter: Anna Heiser nimmt sich eine Auszeit

„Viele von Euch haben sich eine Hometour gewünscht“, schreibt sie in ihrem Post auf Instagram. „Es hat fast ein Jahr gedauert, Geralds Elternhaus zu renovieren, aber all die Mühe und die Arbeit haben sich gelohnt, denn wir haben uns ein schönes Zuhause geschaffen, in dem wir uns wohl fühlen!“ Und wie könnte man sich DA auch nicht wohlfühlen! Ein Wohntraum in ruhigen Beigetönen und eine Einrichtung, die kaum einen Wunsch offenlässt. Kein Wunder, dass dieses Heim so viel bietet, schließlich ist die nächste Einkaufsmöglichkeit auch sage und schreibe 200 Kilometer entfernt, wie sie in ihrem Post verrät. Willkommen im Hause Heiser...